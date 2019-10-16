Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti
2 saat önce
ATAŞEHİR'DE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ (Cenazenin Adli Tıp'a gönderilmesi)
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:41 Kaynak: DHA
ATAŞEHİR'DE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ (Cenazenin Adli Tıp'a gönderilmesi)
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