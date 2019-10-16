Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti

Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti

2 saat önce

ATAŞEHİR'DE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ (Cenazenin Adli Tıp'a gönderilmesi)

ATAŞEHİR'DE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ (Cenazenin Adli Tıp'a gönderilmesi)

Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti

Adli Tıp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:41 Kaynak: DHA
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