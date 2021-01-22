Ataşehir'de 9 ay arayla ikinci soygun - Son Dakika

Ataşehir'de 9 ay arayla ikinci soygun

22.01.2021 13:22
Ataşehir'de 9 ay arayla ikinci soygun, System.String[]

Ataşehir'de bir işyeri 9 ay arayla ikinci kez soyuldu.

Ataşehir'de bir işyeri 9 ay arayla ikinci kez soyuldu. İşyerine gelen şahısların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, işletme sahibi Enis Karakuş, "Korona virüsle mi yoksa bunlarla mı uğraşacağız? Şaştık, kaldık" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz aylarda Ataşehir'de bulunan bir işyerinde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak geçtiğimiz Mart ayında soyulan dükkan, dün sabah saatlerinde ellerinde pompalı tüfek olan ve çok sayıda kişiden oluşan bir grup tarafından tekrar soyuldu. Yaşanan o hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, biri kadın olmak üzere toplamda beş kişinin dükkanın önüne ticari araçla geldikleri, kadının dışarıda gözcülük yaparken diğer dört kişinin dükkanın kapısını zorlayarak açtıktan sonra çaldıkları malzemeleri yanlarında getirdikleri çuvallara koydukları görülüyor.

AYNI ADRESE İKİNCİ SOYGUN

İşletme sahibi Enis Karakuş, "Dükkan ilk olarak Mart ayında soyuldu. Biz şahısları tespit ettik ve yakalandılar. 13 yıl hapis cezası aldılar. Sonrasında dün gece sabaha karşı dükkanım elinde pompalı silah olan şahıslar tarafından yeniden soyuldu. Benim şu anki zararım 120 ile 150 bin arasında. Zaten korona virüs var. Canımızla mı uğraşacağız yoksa bunlarla mı nasıl yapacağız bilmiyorum. Burası saat 6.00 gibi açılıyor. Eğer bizle karşılaşsaydı, bizi delik deşik edip gidecekti. Malımızdan olduk bir de canımızdan olacaktık" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam/İHA)

Pompalı Tüfek, Ataşehir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de 9 ay arayla ikinci soygun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı Genç kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında eşini öldürdüğünü itiraf etti Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı İki kişinin intiharına şahit olan Lee Ryan'ın trajik anısı: Genç yaşta öleceğimi düşündüm Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı         
14:06
ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Oval Ofis'teki ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Oval Ofis'teki "diyet kola" butonunu da kaldırttı         
13:34
Önce depremde yıkılıp, ardından yakılarak kurşunlanan Üveys Paşa Camisi'nde 453 yıldır ezan sesi susmadı Önce depremde yıkılıp, ardından yakılarak kurşunlanan Üveys Paşa Camisi'nde 453 yıldır ezan sesi susmadı         
13:03
AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş         
12:50
26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak 26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak         
12:25
Bu kare Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü         
12:05
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı         
10:49
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet... İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...         
10:23
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 14:11:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de 9 ay arayla ikinci soygun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei