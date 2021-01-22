Ataşehir'de 9 ay arayla ikinci soygun - Son Dakika

Ataşehir'de bir işyeri 9 ay arayla ikinci kez soyuldu. İşyerine gelen şahısların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, işletme sahibi Enis Karakuş, "Korona virüsle mi yoksa bunlarla mı uğraşacağız? Şaştık, kaldık" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz aylarda Ataşehir'de bulunan bir işyerinde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak geçtiğimiz Mart ayında soyulan dükkan, dün sabah saatlerinde ellerinde pompalı tüfek olan ve çok sayıda kişiden oluşan bir grup tarafından tekrar soyuldu. Yaşanan o hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, biri kadın olmak üzere toplamda beş kişinin dükkanın önüne ticari araçla geldikleri, kadının dışarıda gözcülük yaparken diğer dört kişinin dükkanın kapısını zorlayarak açtıktan sonra çaldıkları malzemeleri yanlarında getirdikleri çuvallara koydukları görülüyor.

AYNI ADRESE İKİNCİ SOYGUN

İşletme sahibi Enis Karakuş, "Dükkan ilk olarak Mart ayında soyuldu. Biz şahısları tespit ettik ve yakalandılar. 13 yıl hapis cezası aldılar. Sonrasında dün gece sabaha karşı dükkanım elinde pompalı silah olan şahıslar tarafından yeniden soyuldu. Benim şu anki zararım 120 ile 150 bin arasında. Zaten korona virüs var. Canımızla mı uğraşacağız yoksa bunlarla mı nasıl yapacağız bilmiyorum. Burası saat 6.00 gibi açılıyor. Eğer bizle karşılaşsaydı, bizi delik deşik edip gidecekti. Malımızdan olduk bir de canımızdan olacaktık" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam/İHA)