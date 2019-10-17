Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de açık hava konserleri devam ediyor
Son Dakika Güncel Ataşehir'de açık hava konserleri devam ediyor

Ataşehir'de açık hava konserleri devam ediyor

1 saat önce

Ataşehir'de açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor.

Ataşehir'de açık hava konserleri devam ediyor, System.String[]

Ataşehir'de açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Konser programında bu hafta Ragga Oktay, Buray ve Hazal sahne alacak.


Anadolu Yakası'nın yeme-içme ve eğlence merkezi Watergarden İstanbul'da, FLO açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Konser programı kapsamında 18 Ekim Cuma günü Ragga Oktay, 19 Ekim Cumartesi Buray ve 20 Ekim Pazar günü Hazal sahne alacak. Sevilen sanatçılar, birbirinden özel parçalarını havuzlu sahnede seslendirecek.


Aralık ayına kadar devam edecek konserler tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak. - İSTANBUL

Ragga Oktay, Ataşehir, Buray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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