Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de açık hava konserleri devam ediyor
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Ataşehir'de açık hava konserleri devam ediyor

7 saat önce

Ataşehir'de açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor.

Ataşehir'de açık hava konserleri devam ediyor, System.String[]

Ataşehir'de açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Konser programında bu hafta 90'lar partisinde Elif Karlı, Onur Mete ve Zezynep sahne alacak.


Watergarden İstanbul'da, açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Konser programı kapsamında bu hafta düzenlenecek 90'lar partisinde izleyiciler geçmişe yolculuk yapacak. 15 Kasım 2019 Cuma günü saat 21.00'da Duru Ataşehir - Gig's Sahne'de Elif Karlı, Onur Mete ve Zeynep sahne alacak. Ünlü sanatçılar sevilen şarkılarını Watergarden ziyaretçileri için seslendirecek. - İSTANBUL

Onur Mete, İstanbul, Ataşehir

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
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