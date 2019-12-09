Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle taciz iddiası... Şüpheli adliyeye sevk edildi

ATAŞEHİR'de otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını gösterdiği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Ataşehir'de dün meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu. Ardından da genç kadına cinsel organını gösterdi. Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gördü. D.Ç. polise giderek sürücüden şikayetçi oldu. Plakayı tespit eden Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan U.(26) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Cihan U.. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı. Cihan U. emniyette suçlamaları kabul etmeyerek "Tuvaletten çıktım, fermuarım açık kamış" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

- İstanbul