İşletme sahipleri, iş başında yakaladığı hırsızları böyle dövdü - Son Dakika

İşletme sahipleri, iş başında yakaladığı hırsızları böyle dövdü

İSTANBUL - Ataşehir'de Bostancı Sanayii Sitesine gelen 3 şüpheli, bir dükkan önünde duran araçların airbaglerini çalacakları esnada dükkan sahiplerine yakalandı. Yakalanan şüpheliler polis ekiplerine teslim edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Bostancı Sanayii Sitesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesine giriş yapan 3 şüpheli bir dükkan önünde serviste bekleyen araçların airbaglerini çalmaya kalkıştı. Yaşanan hırsızlığı fark eden işletme sahipleri 3 şüpheliden 2'sini yakaladı. Şüpheliler, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kaçan 1 şüpheli içinse yakalama çalışması başlatıldı. Öte yandan, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Burada çalıp başka yerde satıyorlar"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Oğuzhan Hacıyer, "Burada bizim tahmin ettiğimiz araçlar vardı. Onların camını kırarak içeriye girmişler. Direksiyon airbaglerini çalıyorlar. Olayı gören kardeşimin haber vermesiyle hırsızları yakaladık. Gereğini yaparak polislere teslim ettik. Bu adamlar burada hırsızlık yaptıkları ürünleri başka yerlerde satıyorlar. Biz bu kişilerden şikayetçiyiz. Çok fazla zararımız var. Ben usta olmama rağmen bir aracı bu kadar hızlı sürede parçalı yamıyorum o da ayrı bir olay" diye konuştu.