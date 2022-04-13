Ataşehir'de airbag hırsızları iş başında yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de airbag hırsızları iş başında yakalandı

13.04.2022 00:58
Ataşehir'de airbag hırsızları iş başında yakalandı

Ataşehir'de Bostancı Sanayii Sitesine gelen 3 şüpheli, bir dükkan önünde duran araçların Airbaglerini çalacakları esnada dükkan sahiplerine yakalandı.

Ataşehir'de Bostancı Sanayii Sitesine gelen 3 şüpheli, bir dükkan önünde duran araçların Airbaglerini çalacakları esnada dükkan sahiplerine yakalandı. Yakalanan şüpheliler polis ekiplerine teslim edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Bostancı Sanayii Sitesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesine giriş yapan 3 şüpheli bir dükkan önünde serviste bekleyen araçların Airbaglerini çalmaya kalkıştı. Yaşanan hırsızlığı fark eden işletme sahipleri 3 şüpheliden 2'sini yakaladı. Şüpheliler, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kaçan 1 şüpheli içinse yakalama çalışması başlatıldı.

Öte yandan yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Burada çalıp başka yerde satıyorlar"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Oğuzhan Hacıyer, "Burada bizim tahmin ettiğimiz araçlar vardı. Onların camını kırarak içeriye girmişler. Direksiyon airbaglerini çalıyorlar. Olayı gören kardeşimin haber vermesiyle hırsızları yakaladık. Gereğini yaparak polislere teslim ettik. Bu adamlar burada hırsızlık yaptıkları ürünleri başka yerlerde satıyorlar. Biz bu kişilerden şikayetçiyiz. Çok fazla zararımız var. Ben usta olmama rağmen bir aracı bu kadar hızlı sürede parçalayamıyorum o da ayrı bir olay" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Yeşil sahada amigo terörü Son dakika haber! Yeşil sahada amigo terörü BOSTANCI'DA LÜKS OTOMOBİLLERİN AMBLEMLERİNİ ÇALAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI BOSTANCI'DA LÜKS OTOMOBİLLERİN AMBLEMLERİNİ ÇALAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Bostancı, Ataşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de airbag hırsızları iş başında yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:28:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de airbag hırsızları iş başında yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement