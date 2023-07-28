Ataşehir'de Akli Dengesi Bozuk Şahıs Çocuğa Sopayla Saldırdı

Ataşehir'de akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi sokak üzerinde dolanan çocuğun kafasına sopayla vurarak yaraladı. Ardından kaçan şahıs kendisini almaya gelen polis otosunun tekerini bıçakla patlatarak evine kaçtı. Evinde bıçakla bekleyen şahıs özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kavaklar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen şahıs sokak üzerinde yürüyen bir çocuğun kafasına sopayla vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs kendisini almaya gelen polis otosunun tekerleğini bıçakla patlattı. Polis ekipleri tarafından uyarılan şahıs evine kaçarak kapıyı kitledi. Ekipler tarafından saatler süren ikna çalışmalarına cevap verilmeyince polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Saldırgan şahısın evin içerisinde kendisine zarar verdiği öğrenildi.

PÖH ekipleri tarafından gözaltına alındı

Akli dengesi bozuk olan şahıs saatler süren ikna çalışmalarına cevap vermeyince devreye polis özel harekat ekipleri girdi. Ekipler, yapılan operasyon ile eve girdi. Akli dengesi bozuk şahıs evin balkon kısmında beklerken, özel harekat ekipleri elinden bıçağı bırakmayan saldırganı güç kullanarak gözaltına aldı.

Olaya tanık olan vatandaş "Polis ekipleri geldi, bağırtılar oldu. Dışarı çıkmıyordu, kapıyı da açmıyordu. Polis ekipleri geldi kapıyı kırdı. Özel harekat ekipleri geldi onlar çatıdan girip aldılar. Operasyon sabah 11.00'da başladı. 15 gün önce burada bir olaya karışmıştı" dedi. - İSTANBUL