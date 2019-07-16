Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de akşamları sinema keyfi
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Ataşehir'de akşamları sinema keyfi

3 saat önce

ATAŞEHİR Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında Ataşehirlilere, açık hava sinema gösterimi yapacak.

Ataşehir'de akşamları sinema keyfi, System.String[]
ATAŞEHİR Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında Ataşehirlilere, açık hava sinema gösterimi yapacak. 19 Temmuz Cuma akşamı başlayacak film gösterimleri 4 Ağustos Pazar günü son bulacak.

Ataşehir Belediyesi, son yılların en beğenilen filmlerini 9 farklı mahallede ücretsiz olarak Ataşehirlilerle buluşturacak. Parklarda kurulacak sinema platformlarında vatandaşları, aileleriyle birlikte eğlenceli saatler bekliyor.

Ataşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz Cuma akşamı Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı'nda Organize İşler Sazan Sarmalı filminin gösterimiyle başlayacak olan açık hava sinema keyfi; Fetih, Esatpaşa, İçerenköy, Atatürk, Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa, Kayışdağı ve Yeni Çamlıca mahallelerinde devam edecek. Filmler her akşam saat 20.30'da başlayacak.


- İstanbul
Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:33 Kaynak: DHA
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