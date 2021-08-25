Ataşehir'de alacak verecek kavgası cinayetle bitti - Son Dakika

Ataşehir'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 51 yaşındaki vatandaş tabanca ile vurularak öldürüldü. Saldırgan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde bulunan kahvehanede geçtiğimiz Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehane çalışanı Hasan Toka (51), ile geçtiğimiz dönemlerde borç aldığı M.B.K. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B.K. yanında getirdiği silahla tartıştığı Hasan Toka'ya ateş açtı. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonrası Toka yere yığıldı. Saldırgan M.B.K ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kısa süren kovalamaca sonrası şüpheli M.B.K.'yı kıskıvrak yakalarken sağlık ekipleri ise Hasan Toka'yı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheli M.B.K emniyetteki ifadesinde, Hasan Toka'nın kendisinden 2 bin 500 lira borç aldığını, borcu ödemediğini ve kendisine küfretmesi sonrası silahla ateş açtığını ifade ederken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Toka ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan M.B.K çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KİMSE BANA KÜFREDEMEZ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Ufuk Güneş, " Hayatını kaybeden şahıs 10 gün önce çalışmaya başlamıştı. Bir ara kahvehaneye bir genç geldi. Kahvehane çalışanına bir anda ateş açtı. 3 el ateş etmiş. Saldırgan şahıs daha sonra dışarı çıkarak bana kimse küfredemez diye bağırmaya başladı. Biz durumu polise bildirdik. Şüpheli önce kaçtı sonra kısa sürede yakalandı" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - Metin Başar - Ömer Karaoğlu/İHA)