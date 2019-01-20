Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı: 3 Yaralı

Ataşehir'de Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı: 3 Yaralı

1 saat önce

Ataşehir'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Ataşehir'de Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı: 3 Yaralı, System.String[]
Ataşehir'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ataşehir'deki İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Ufuk P. ve Onur U., cadde üzerindeki taksi durağı önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklar çekildi. Onur U., tartışma esnasında Ufuk P.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Ufuk P., Onur U.'ya üzerinde bulunan silahla karşılık verdi. Bunun üzerine Onur U. da kendi silahıyla Ufuk P.'ye ateş açtı. Her iki şahıs da yaralanırken, olayı gören Ufuk P.'nin dayısı Coşkun Ç., olay yerine gelerek Onur U.'ya kurşun yağdırdı. Onur U.'nun da Coşkun Ç.'ye silahıyla karşılık vermesi üzerine ortalık kan gölüne döndü.

Olayda ağır yaralanan Ufuk P., kendisini aracına atarak yakındaki özel bir hastanenin acil servisine sığınmak istedi. Bu sırada Onur U., Ufuk P.'yi kovalayarak kurşun yağdırmaya devam etti. Kurşunların hedefi olan Ufuk P.'nin aracının delik deşik olduğu görüldü. Ufuk P., sağlık çalışanlarının acil müdahalesiyle ameliyata alındı. Dayı Coşkun Ç. de aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede ailelerin bir araya gelmesini önlemek amacıyla polis ekipleri, yaralı Onur U.'yu yakında bulunan farklı bir hastaneye yönlendirdi.

Silahlı kavga sırasında bölgedeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Taraflar arasında yaşanan silahlı çatışmayı gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, geniş çaplı araştırma devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:02 Kaynak: İHA

İçerenköy, Polis, Ataşehir, 3. Sayfa
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