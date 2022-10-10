Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs alacak verecek tartışması yaşadığı şahsa ait tamirhane dükkanını bıçakla bastı. Şüpheli şahıs, işletme sahibini bıçakla yaraladı. İşletme sahibi, ofisinde bulundurduğu silahı alarak dükkanını basarak kendisini yaralayan şahsa ateş açtı. Olayda yaralanan bıçaklı saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşırken, tamirhane sahibiyse hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Ataşehir 'de alacak verecek tartışması yaşadığı kişiye ait tamirhaneyi bıçakla basan şüpheli şahıs, işletme sahibini yaraladıktan sonra, yaraladığı kişi tarafından silahla vuruldu. Olayda yaralanan bıçaklı saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaşırken tamirhane sahibiyse hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ataşehir'de alacak verecek tartışması: Bıçakla yaraladı, silahla vuruldu - Son Dakika

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