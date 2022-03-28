Ataşehir'de alevlerin sardığı gecekondu küle döndü - Son Dakika

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Ataşehir'de alevlerin sardığı gecekondu küle döndü

İSTANBUL Ataşehir'de elektrik direğinde başlayan yangın bir gecekonduya sıçradı. Kısa sürede alevlerin sardığı gecekondu küle döndü. Ev içerisinde yaşayan aile tahliye edildi. Evin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise havadan görüntülendi.

Yangın, Ataşehir Yenisahra Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik direğinde başlayan yangın, yanı başında bulunan bir gecekonduya sıçradı. Alevlerin kısa sürede sardığı gecekondu küle döndü. Yangın esnasında evin içerisinde bulunan 5 kişi yoğun dumanı fark ederek dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken gecekondu ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan evin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise havadan görüntülendi.

"Alevler yükseldi"

Çıkan yangın esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Ahmet Teber, "Yangın elektrik direğinden eve sıçramış. Alevler yükseldi. İster istemez panik oluştu. Evdekiler dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri müdahale etti" diye konuştu.