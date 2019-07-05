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Ataşehir'de alışveriş merkezinin otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada

45 dakika önce

Ataşehir'de alışveriş merkezinin otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada Otoparktaki vatandaşlara aldırmadan otoparktan motosiklet çaldılarİSTANBUL - Ataşehir'de motosikletli iki şahıs, bir alış veriş merkezinin otoparkında vatandaşlara aldırmadan motosiklet çaldılar.

Ataşehir'de alışveriş merkezinin otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada
Otoparktaki vatandaşlara aldırmadan otoparktan motosiklet çaldılar
İSTANBUL - Ataşehir'de motosikletli iki şahıs, bir alış veriş merkezinin otoparkında vatandaşlara aldırmadan motosiklet çaldılar. Hırsızlardan biri kendi motosikletlerinde beklerken diğeri de park halindeki motosikleti çaldı, ardından iki motosikletle beraber otoparktan kaçtılar. Otoparkta yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde bir alış veriş merkezinin otoparkına giren hırsızlar burada park halinde bulunan bir motosikleti çalmak için harekete geçtiler. Hırsızlardan biri kendi motosikletinde beklerken diğer hırsız da çalacakları motosikleti hareket ettirmeye çalıştı. Hırsızlar bu sırada otoparkta araçlarıyla ilerleyen vatandaşlara aldırış etmeden motosikleti çalmaya çalıştılar. Ardından şahıslardan biri çaldıkları motosiklete binerek, diğeri de geldikleri motosiklet ile olay yerinden beraber uzaklaştılar.
Alış veriş merkezinin otoparkında yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslardan biri beklerken diğeri motosikleti çalıyor. Daha sonra motosikletli iki hırsız beraber otoparktan kaçıyorlar.
Ataşehir'de alışveriş merkezinin otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Ataşehir, 3. Sayfa
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