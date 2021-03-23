Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı - Son Dakika

- Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de alkollü araç sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrası 3 kişi yaralandı. Tedavi altına alınmak istenen alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirlenen 34 CEA 422 plakalı Peugeot 301 markalı araç sürücüsü aşırı hız yaptığı esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca arkadan çaptı. Meydana gelen kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan alkollü şahsın arkadaşını kurtarmak için çalışmalara başladı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle kazada yaralanan 2 araç sürücü ise adrese gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek istemediğini belirterek, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay yerinde bulunan Nazır Yıldırım isimli vatandaş, "Buradan geçerken zincirleme kaza olduğunu gördüm. Sürücülerden birisi alkollüymüş. Araçlara arkadan çarpınca zincirleme kaza oldu. Yaralılarımız var" diye konuştu.