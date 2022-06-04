Ataşehir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de 5 katılı binanın üçüncü katında çıkan yangın binada hasara yol açtı.
Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yer alan 5 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen iki apartman sakinine, sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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