Ataşehir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ataşehir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

04.06.2022 13:55
Ataşehir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de 5 katılı binanın üçüncü katında çıkan yangın binada hasara yol açtı.

Ataşehir'de 5 katılı binanın üçüncü katında çıkan yangın binada hasara yol açtı.

Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yer alan 5 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen iki apartman sakinine, sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Ataşehir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Ataşehir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

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Kaynak: AA

Ferhatpaşa Mahallesi, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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