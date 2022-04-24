Ataşehir'de apartmanın çatısı alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Ataşehir'de apartmanın çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevler çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi 3028 sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Mahalleli yangını görmesi üzerine sokağa döküldü. Sokağa dökülen onlarca vatandaş yanan çatıyı izledi. Vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine haber vermeleri üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çatıdaki alevler kontrol altına alındı. Yanan çatıda maddi hasar oluştu.

(Ömer Karaoğlu/İHA)