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Ataşehir'de araç yangını

49 dakika önce

Ataşehir'de hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Ataşehir'de hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, TEM Kuzey Yolu'nda Y.A. idaresindeki 34 SV 2686 plakalı özel otomobilin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde iken motor kısmı alev aldı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine doğru oluşan yoğun trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fatih Sultan, TEM Otoyolu, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:23 Kaynak: AA
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