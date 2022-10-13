Ataşehir'de kamyonet dükkana daldı! Kaldırımda bekleyen doktor yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ataşehir'de kamyonet dükkana daldı! Kaldırımda bekleyen doktor yaşamını yitirdi

13.10.2022 07:22

İstanbul Ataşehir'de yola süratli giren kamyonet şoförü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip dükkana daldı. Kaza sonucu kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Olay sabah 05.30 sularında İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağ Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FTG 740 plakalı kamyonet şoförü kavşağa süratli bir şekilde girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför önce taksiye daha sonra yol üzerinde bulunan dükkana daldı. Olay esnasında dükkanın kapısında duran 2 kişiden biri olan Buğra Kaan Yücebaş çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer şahıs ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Ataşehir'de kamyonet dükkana daldı! Kaldırımda bekleyen yaşamını yitirdi

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Dükkanda maddi hasar oluşurken olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayın ardından kamyonet şoförü olay yerinden kaçarken olay yeri inceleme ekipleri komyonet çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapattı.

Ataşehir'de kamyonet dükkana daldı! Kaldırımda bekleyen yaşamını yitirdi

ÖLEN DOKTORUN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre hayatını kaybeden Buğra Kaan Yücebaş'ın ise Süreyyapaşa Devlet Hastanesi'nde doktor olduğu öğrenildi. Kazadan sonra olay yerine gelen Yücebaş'ın annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis olay ilgi inceleme başlattı.

Ataşehir'de kamyonet dükkana daldı! Kaldırımda bekleyen yaşamını yitirdi
Ataşehir'de kamyonet dükkana daldı! Kaldırımda bekleyen yaşamını yitirdi
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Kaynak: İHA

İstanbul, Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de kamyonet dükkana daldı! Kaldırımda bekleyen doktor yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de kamyonet dükkana daldı! Kaldırımda bekleyen doktor yaşamını yitirdi - Son Dakika
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