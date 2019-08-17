Son Dakika Haberleri: ATAŞEHİR'DE  ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Son Dakika Güncel Haber

ATAŞEHİR'DE  ARAÇLAR MAHSUR KALDI

1 saat önce

Ataşehir'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı.

ATAŞEHİR'DE  ARAÇLAR MAHSUR KALDI, System.String[]

Ataşehir'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı. Sürüclüer kendi imkanlarıyla araçtan inerken yol trafiğe kapandı. Bir seyyar satıcı tezgahının da sel suyunda mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşların yardımıyla seyyar satıcı tezgahı kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:
------------------
Mahsur kalan araçlardan görüntü
Sürücülerin görüntüsü
Mahsur kalan seyyar  satıcı
Yolun polis yatafındna kapanması
Genel ve detay görüntüler

17.08.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190817136


- İstanbul
TEM Otoyolu, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı
Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı Adli yıl açılışına katılmayacak 17 baronun açıklamalarına Yargıtay'dan tepki Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 19:11:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATAŞEHİR'DE  ARAÇLAR MAHSUR KALDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]