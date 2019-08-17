ATAŞEHİR'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
1 saat önce
Ataşehir'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı.
Ataşehir Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:23 Kaynak: DHA
'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı. Sürüclüer kendi imkanlarıyla araçtan inerken yol trafiğe kapandı. Bir seyyar satıcı tezgahının da sel suyunda mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşların yardımıyla seyyar satıcı tezgahı kurtarıldı.
Görüntü Dökümü:
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Mahsur kalan araçlardan görüntü
Sürücülerin görüntüsü
Mahsur kalan seyyar satıcı
Yolun polis yatafındna kapanması
Genel ve detay görüntüler
17.08.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190817136
- İstanbul
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