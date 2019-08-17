Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de  araçlar mahsur kaldı
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Ataşehir'de  araçlar mahsur kaldı

1 saat önce

ATAŞEHİR'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı.

Ataşehir'de  araçlar mahsur kaldı, System.String[]
ATAŞEHİR'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı. Sürüclüer kendi imkanlarıyla araçtan inerken yol trafiğe kapandı. Bir seyyar satıcı tezgahının da sel suyunda mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşların yardımıyla seyyar satıcı tezgahı kurtarıldı.


TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:28 Kaynak: DHA
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