Ataşehir'de araçlar mahsur kaldı
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ATAŞEHİR'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:28 Kaynak: DHA
ATAŞEHİR'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı. Sürüclüer kendi imkanlarıyla araçtan inerken yol trafiğe kapandı. Bir seyyar satıcı tezgahının da sel suyunda mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşların yardımıyla seyyar satıcı tezgahı kurtarıldı.
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