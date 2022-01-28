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Ataşehir'de arkadaşların hırsızlık kavgasında yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Ataşehir'de arkadaşların hırsızlık kavgasında yumruklar havada uçuştu

28.01.2022 08:56

Ataşehir'de arkadaşların hırsızlık kavgasında yumruklar havada uçuştu Ataşehir'de kafede kavga: sandalyeler havada uçuştu Ataşehir'de bir şahıs, aynı araçta seyahat ettiği sırada kendisinin eşyalarını çaldığını iddia ettiği arkadaşıyla bir kafede buluştu.

Ataşehir'de arkadaşların hırsızlık kavgasında yumruklar havada uçuştu

Ataşehir'de kafede kavga: sandalyeler havada uçuştu

İSTANBUL - Ataşehir'de bir şahıs, aynı araçta seyahat ettiği sırada kendisinin eşyalarını çaldığını iddia ettiği arkadaşıyla bir kafede buluştu. Taraflar, kafenin ortasında kavgaya tutuştu. Sandalye, masa ve yumrukların havada uçuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini tamir eden genç, araçtaki arkadaşı tarafından soyuldu. 2 telefonu ve cüzdanı çalınmasıyla suçladığı arkadaşı ile bir kafede buluştu. İşletme sahibi ise taraflar arasında arabuluculuk yapıyordu. Telefonları çalınan genç kafeye geldiğinde arkadaşına sarılıp masaya oturdu. Sol tarafında bulunan ve hırsızlıkla suçladığı arkadaşına ise tokat attı. Hırsızlıkla suçlanan kişinin ağabeyi de kafeye geldi. Hırsızlık gerekçesiyle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklu, tekmeli kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kafede ise maddi hasar oluştu. Öte yandan kavga eden gençlerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kavga anları kamerada

Kameraya yansıya görüntülerde arkadaşları tarafından soyulduğunu iddia eden genç, kafeye giriyor ve arkadaşına sarılıp masaya oturduğu sırada sol tarafında hırsızlıkla suçladığı arkadaşına ise tokat attığı görülüyor. Kafe sahibi ortalığı yatıştırmaya çalışsa da hırsızlıkla suçlanan gencin ağabeyi araya girince sözlü tartışma iyice kızışıyor ve kavgaya dönüşüyor.

Ataşehir'de arkadaşların hırsızlık kavgasında yumruklar havada uçuştu
Ataşehir'de arkadaşların hırsızlık kavgasında yumruklar havada uçuştu
Ataşehir'de arkadaşların hırsızlık kavgasında yumruklar havada uçuştu
Ataşehir'de arkadaşların hırsızlık kavgasında yumruklar havada uçuştu

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Hırsızlık, Ataşehir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de arkadaşların hırsızlık kavgasında yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de arkadaşların hırsızlık kavgasında yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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