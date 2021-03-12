ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

12.03.2021 00:29

ATAŞEHİR'de aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, trafik lambası direğine çarparak direği yerinden söktü.

ATAŞEHİR'de aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, trafik lambası direğine çarparak direği yerinden söktü. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil ise yolun karşısına savruldu. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Sinan Kızıl'ın kullandığı 34 DDP 035 plakalı otomobil Dudullu Caddesi'nden Bostancı istikametinde aşırı hızla ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülürken, otomobil taklalar atarak yolun karşına savruldu. Kaza sonucu sürücü ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri de sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilin kapısını keserek sürücüyü kurtardı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"TAKLA ATARAK SÜRÜKLENDİĞİNİ GÖRDÜM"

Kaza yapan otomobilin hemen arkasında seyreden halindeki başka bir otomobilin sürücüsü kazayla ilgili, "Şu istikametten geliyordum, arkadaş da benim önümde geliyordu. O biraz hızlıydı. Ben biraz daha gerideydim. Ben, onun hızlandığını fark ettim. Ondan sonra bir ses duydum. Şuraya vurdu, en son takla atarak sürüklendiğini gördüm. O hızla direği yıktığının sesini duydum, ters takla atarak buraya geldiğini gördüm. Ben sağlık mezunuyum. Geldim ilk müdahalesini yaptım. Vatandaşlık görevimi yaptım. İlk başta benim yanımdaydı, ondan sonra hızlanmaya başladı. Bir ara o kadar hızlandı ki kendisini göremedim. Sonra sesi duydum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken, hurdaya dönen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Otomobilin kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:

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-Otomobil içinde sıkışan sürücü

-İtfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışmaları

-Takla atarak ters dönen otomobil

-Kurtarılan sürücünün ambulansa taşınması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Bostancı, Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YOLUN KARŞINA UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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