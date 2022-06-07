Ataşehir'de "Astım ve Alerjik Astım" semineri düzenlenecek - Son Dakika
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Ataşehir'de "Astım ve Alerjik Astım" semineri düzenlenecek

07.06.2022 19:27
Ataşehir'de "Astım ve Alerjik Astım" semineri düzenlenecek

Ataşehir Belediyesi, Alerji ve Astım Derneği iş birliğiyle "Astım ve Alerjik Hastalıklar" konulu seminer düzenleyecek.

Ataşehir Belediyesi, Alerji ve Astım Derneği iş birliğiyle "Astım ve Alerjik Hastalıklar" konulu seminer düzenleyecek.

İlkbahar mevsimiyle birlikte doğanın canlanmasıyla alerjiler de gündeme gelmeye başlar. Bu nedenle Ataşehir Belediyesi, Alerji ve Astım Derneği iş birliğiyle astım ve alerjik hastalıklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Astım ve Alerjik Hastalıklar" konulu seminer düzenleyecek. Seminerde, ev tozundan polene, besinlerden mevsimlere kadar birçok alerji çeşidinin insanların yaşamını nasıl olumsuz etkilediği, alerji ve astım hakkında bilinmesi gerekenler uzman konuşmacılar tarafından katılımcılara anlatılacak. Bununla birlikte seminerde, alerji ve astıma dair farkındalık ve bilinç oluşturulması da hedefleniyor.

İstanbul Alerji doktorlarından Çocuk Alerji, Astım ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Dost Zeyrek, "Çocuklarda Astım ve Alerjik Rinit", Alerji, Klinik İmmünoloji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadriye Terzioğlu "Yetişkinlerde Astım ve Alerjik Rinit", Alerji Diyetisyeni Aysu Onur ise "Astımlı Çocuk ve Yetişkinlerde Beslenme" konularında katılımcılarla bilgiler paylaşacak. Seminer, 8 Haziran Çarşamba günü, 14.00-16.00 saatleri arasında Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(Sevgi Canpolat/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de 'Astım ve Alerjik Astım' semineri düzenlenecek - Son Dakika

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