ATAŞEHİR'de Azerbaycanlı Elnur Gasımov cinayetiyle ilgiyi yeni görüntüler ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Gasımov'un 2016 yılında 65 kurşunla öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşen Canıyev'e yakın bir isim olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de Azerbaycanlı Elnur Gasımov cinayetine ilişkin yeni görüntüler - Son Dakika

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