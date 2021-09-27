Üye Girişi
Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

27.09.2021 15:40

Ataşehir'de bir baba ile oğlunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir'de bir baba ile oğlunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül'de Çamlıca Mahallesi Emirler Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşanan ve Hakan Ü. ile oğlu Mert Can Ü.'nün yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı oto tamirhanesi ve çevresinde detaylı inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Olay günü tamirhaneye gelerek silahla ateş açtıkları belirlenen B.Ç., R.Ç. ve Ü.A'nın Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendikleri tespit edildi.

Önceki gün adrese baskın düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaralılardan Hakan Ü'nün durumunun iyi olduğu, oğlu Mert Can Ü'nünse hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mert Can, Ataşehir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Almanya seçimlerinde Yeşiller Partisi yüzde 14,8'lik oy oranıyla damga vurdu 15:51 Almanya seçimlerinde Yeşiller Partisi yüzde 14,8'lik oy oranıyla damga vurdu Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir 15:44 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti 15:36 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması 15:33 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu 15:19 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 14:59 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 14:39 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak 14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak

Son Dakika Haberleri
16:07 Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı
15:44 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir
15:42 Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı
15:35 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
15:33 Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı
15:32 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması
15:31 Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim
15:20 Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı
15:18 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu
14:58 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti
Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı         
16:07
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu'nun şoförlük yaptığı ortaya çıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu'nun şoförlük yaptığı ortaya çıktı         
15:46
Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı         
15:42
Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı         
15:34
Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim         
15:32
Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız         
15:09
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak         
14:09
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı         
12:35
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu         
09:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 16:15:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement