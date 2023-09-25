Torununa kızan babaanne, oğlu tarafından sokak ortasında darbedildi - Son Dakika

Torununa kızan babaanne, oğlu tarafından sokak ortasında darbedildi

Son Güncelleme: 25.09.2023 11:25

İstanbul Ataşehir'de torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren bir babaanne, oğlu tarafından darbedildi. Olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ataşehir'de torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne oğlu tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken vatandaş olanları şaşkınlıkla izledi.

BABAANNESİNİ BABASINA ŞİKAYET ETTİ

Olay, önceki gün Ataşehir'de bir marketin girişinde meydana geldi. İddiaya göre torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi. Tepki üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti.

OĞLU ANNESİNİ DARBETTİ

Babanın annesinin işlettiği dükkana gelmesiyle birlikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti. Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ataşehir, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Torununa kızan babaanne, oğlu tarafından sokak ortasında darbedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torununa kızan babaanne, oğlu tarafından sokak ortasında darbedildi - Son Dakika
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