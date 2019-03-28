Ataşehir'de Bahar Etkinliklerle Kutlanıyor

Sanatseverler baharın en güzel günlerini konser, tiyatro, sohbet ve söyleşiyle dolu dolu geçirecek.

İlk etkinlik 2 Nisan Salı günü "Asl-ı Aşk" Masalkonser ile başlıyor. Asl-ı Aşk; dillerin, dinlerin, türlerin ötesinde hepimizin bir olduğunu anlatıyor. Aşk ve meşkin, kadın ve erkeğin, söz ve müziğin, suretle ruhun karşılaşma hikâyesi MSKM Sahnesi'nde saat 20.00'da müzikseverleri bekliyor.

10. Ataşehir Tiyatro Festivali'nin ardından Ataşehir'de tiyatro perdeleri hiç kapanmadan yeni oyunlarıyla Nisan ayında da tiyatroseverleri bekliyor olacak.

Mehmet Esen, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun vazgeçilmezi olan "Meddah" sanatını, günümüz gerçek hikâyeleri ve taklitlerle harmanlayarak 7 Nisan Pazar günü saat 19.00'da MSKM'de anlatacak.

Türk tiyatrosunun büyük ustaları Deniz Gökçer, Burçin Oraloğlu ve Zeliha Berksoy, Selin Atasoy'un yazdığı, Zeliha Berksoy'un yönettiği bir aile komedisinde ilk defa bir araya geliyorlar. 8 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da "Sanat Yemekte Yenir Mi" isimli oyun Ataşehir'de sahnelenecek.

Namütenahi Tiyatro Ekibi tarafından "Öz" isimli oyun 14 Nisan Pazar günü MSKM'de seyircisiyle buluşacak. Harekete ve özgün akışa önem verilen oyunda, Anadolu'nun bilinmeyen yönleri sanatsal bir şekilde anlatılacak.