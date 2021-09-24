Ataşehir'de balataları yanan İETT otobüsünün yolcuları başka otobüslere bindi - Son Dakika

Bir süre yol kenarında bekleyen yolcular, bölgeden geçen diğer otobüslere bindi.

TEM otoyolu bağlantı yolunda Sultanbeyli- Üsküdar seferini yapan 34 TP 8880 plakalı İETT'ye bağlı halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle balataları yanmaya başladı.

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