ATAŞEHİR'DE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

17.05.2022 23:35

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Ataşehir bağlantısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsü Deniz Gündüz'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JK 2756 plakalı otomobil, Yenisahra sapağındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Deniz Gündüz bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerinden çıkardığı sürücü Gündüz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

ATAŞEHİR'DE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI
ATAŞEHİR'DE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI
ATAŞEHİR'DE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI
ATAŞEHİR'DE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

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MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI Bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı Bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI - Son Dakika
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