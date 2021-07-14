Ataşehir'de bariyerlere çarpan kamyonetteki yolcu yaralandı - Son Dakika

Ataşehir'de yol ayrımındaki bariyerlere çarpan kamyonetteki yolcu yaralandı.

TEM bağlantı yolunda giden, Turan S. hakimiyetindeki 34 EH 2496 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle Küçükbakkalköy sapağındaki yol ayrımında bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, yolcu koltuğunda sıkışarak yaralanan Manolya G, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, hastaneye götürüldü.

Araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.