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Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar - Son Dakika

Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar

İstanbul'da başıboş sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok kişiye saldırdı. Vatandaşlar canını kurtarmak için arabanın üzerine çıkarken o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

04.12.2023 - 12:36,  Güncelleme: 13:19
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İstanbul Ataşehir'de başıboş sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok kişiye saldırdı. Köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçmaya çalışan vatandaşların o ilginç anları ise çevredeki güvenlik kamerası yansıdı.

YOLDAN GEÇENLERE SALDIRDILAR

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesinde bulunan özel bir sitede gruplar halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşlara saldırarak korkuya neden oldu. Başıboş sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok vatandaşa saldırdı.

Ataşehir'de Başıboş Sokak Köpekleri Vatandaşlara Saldırdı

KORKUDAN ARACIN ÜZERİNE ÇIKTI

Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar park halindeki bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerası yansıdı.

Ataşehir'de Başıboş Sokak Köpekleri Vatandaşlara Saldırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar - Son Dakika
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