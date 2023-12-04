Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar

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İstanbul Ataşehir'de başıboş sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok kişiye saldırdı. Köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçmaya çalışan vatandaşların o ilginç anları ise çevredeki güvenlik kamerası yansıdı.

YOLDAN GEÇENLERE SALDIRDILAR

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesinde bulunan özel bir sitede gruplar halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşlara saldırarak korkuya neden oldu. Başıboş sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok vatandaşa saldırdı.

KORKUDAN ARACIN ÜZERİNE ÇIKTI

Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar park halindeki bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerası yansıdı.