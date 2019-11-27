Ataşehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
6 saat önce
Ataşehir'de Fenerbahçe-Khimki Moskova takımları arasındaki Turkish Airlines Euroleague Basketbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:54 Kaynak: AA
Ataşehir'de Fenerbahçe- Khimki Moskova takımları arasındaki Turkish Airlines Euroleague Basketbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, mu¨sabaka nedeniyle yarın saat 17.45'ten itibaren Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacağı belirtildi.
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