Ataşehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ataşehir'de Fenerbahçe- Khimki Moskova takımları arasındaki Turkish Airlines Euroleague Basketbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, mu¨sabaka nedeniyle yarın saat 17.45'ten itibaren Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacağı belirtildi.