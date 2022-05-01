ATAŞEHİR'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI; 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ATAŞEHİR'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI; 2 YARALI

01.05.2022 04:42

ATAŞEHİR'de, İETT otobüsü park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı.

ATAŞEHİR'de, İETT otobüsü park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi girişinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy Yenidoğan arasında çalışan Y.A.'nın kullandığı 34 UZ 8404 plakalı İETT otobüsü, Akyazı Caddesi'ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araca binmek üzere olan F.D. adlı bir kadın ile ismi öğrenilemeyen çocuk yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

ATAŞEHİR'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI; 2 YARALI
ATAŞEHİR'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI; 2 YARALI
ATAŞEHİR'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI; 2 YARALI
ATAŞEHİR'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI; 2 YARALI

YORUMLAR
500
KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ Son Dakika | İkitelli'de feci kaza... İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı Son Dakika | İkitelli'de feci kaza... İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı

Kadıköy, Akyazı, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI; 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
00:50 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 04:49:23. #1.11#
SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI; 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement