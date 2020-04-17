Ataşehir'de beton mikseri devrildi, sürücü araç içerisinde sıkıştı - Son Dakika

Ataşehir'de seyir halinde olan beton mikseri virajı alamayınca devrildi. Beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Ataşehir TEM bağlantı yolunda ilerleyen Yücel Altan yönetimindeki beton mikseri virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, devrilen beton mikserinin içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL