ATAŞEHİR'DE BETON MİKSERİ KAZASI - Son Dakika

Meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını yok sayarak kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla canlı yayınlama peşine düştü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ATAŞEHİR'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Kaza saat 13.00 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi TEM bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Yücel Alkan (35) 'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpan beton mikseri devrildi. Kaza nedeniyle sürücü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sürücüyü araçtan çıkartmak için çalışmalara başladı. Sağlık ekipleri kaza alanında hazır bekledi. Olay yerindeki bazı meraklı vatandaşlar ise sosyal mesafeyi yok sayarak kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla canlı yayınlama peşine düştü. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafeyi koruyamayan vatandaşları uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.Sürücü itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda araçtan çıkartıldı. Sürücü Alkan, sedyeyle ambulansa taşındı ve Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen beton mikseri vinç yardımıyla kaldırılacak.