Ataşehir'de beton mikseri kazası: Vatandaşların yayın merakı - Son Dakika

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Ataşehir'de beton mikseri kazası: Vatandaşların yayın merakı
13 dakika önce
ATAŞEHİR'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandıKaza saat 13.00 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi TEM bağlantı yolu üzerinde meydana geldi.
ATAŞEHİR'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Kaza saat 13.00 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi TEM bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Yücel Alkan (35) 'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpan beton mikseri devrildi. Kaza nedeniyle sürücü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sürücüyü araçtan çıkartmak için çalışmalara başladı. Sağlık ekipleri kaza alanında hazır bekledi. Olay yerindeki bazı meraklı vatandaşlar ise sosyal mesafeyi yok sayarak kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla canlı yayınlama peşine düştü. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafeyi koruyamayan vatandaşları uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.Sürücü itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda araçtan çıkartıldı. Sürücü Alkan, sedyeyle ambulansa taşındı ve Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen beton mikseri vinç yardımıyla kaldırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:40 Kaynak: DHA
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