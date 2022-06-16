Ataşehir'de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Ataşehir'de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı... O anlar kamerada

16.06.2022 10:21

Ataşehir'de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Ataşehir'de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı... O anlar kamerada

Ataşehir'de mahalleliyi ayağa kaldıran bıçaklı saldırgan kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi elindeki bıçakla küfür ederek tartıştığı kişiye bıçakla saldırdı. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi elindeki bıçakla küfür ederek tartıştığı kişiye bıçakla saldırdı. Olay üzerine sesleri duyan mahalleli, ikiliyi ayırmak için sokağa döküldü. Vatandaşlar eli bıçaklı kişiyi etkisiz hale getirmek istese de başarılı olamadı. Eli bıçaklı saldırgan elindeki bıçakla tartıştığı kişiyi kovaladı. Mahalleli ise korku dolu o anları camlardan ve balkonlardan izledi.

Mahalleliyi ayağa kaldıran bıçaklı maganda kamerada

Elindeki bıçakla mahallede terör estiren bıçaklı maganda vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikilinin kavga ettiği bir kişinin ise karşı tarafa bıçakla saldırdığı, mahallelinin de ayırmak için çabaladığı fakat başarılı olamadığı görüldü. Ayrıca eli bıçaklı kişinin kavga ettiği kişiyi bıçakla kovaladığı da görüldü.

Ataşehir'de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı... O anlar kamerada
Ataşehir'de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı... O anlar kamerada
Ataşehir'de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı... O anlar kamerada
Ataşehir'de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı... O anlar kamerada - Son Dakika
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