Son dakika gündem: Ataşehir'de bina inşaatındaki yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.

Yenimahalle Çağlayan Sokak'ta bulunan 18 katlı inşaat halindeki binanın dış cephe kaplamaları yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye, üst katlara doğru yayılan yangına merdiven araçları ve su kuleleri ile müdahale ederek söndürdü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.