Ataşehir'de bisiklet hırsızının rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika
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Ataşehir'de bisiklet hırsızının rahatlığı pes dedirtti

29.07.2022 13:00
Ataşehir'de bisiklet hırsızının rahatlığı pes dedirtti

Ataşehir'de bir apartmandan bisiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataşehir'de bir apartmandan bisiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

Ataşehir'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Ataşehir İnönü Mahallesinde 23 Temmuz 2022 günü saat 16.50 sıralarında bir adresten bisiklet çalındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen ekipler, olayı A.N.E. (22) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirledi. Şüpheli şahıs 27 Temmuz'da saat 10.00 sıralarında yakalanarak muhafaza altına alındı.

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın çaldığı bisikleti aynı mahallede bulunan bir hurdacıya 200 lira karşılığında sattığı tespit edildi. Çalışmaların devamında çalıntı bisikleti aldığı belirlenen R.K. isimli şahısta aynı gün yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden "Suç Eşyası Satın Alma" suçundan hakkında işlem yapılan R.K. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen A.N.E. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin rahat tavırlarla apartmanın bahçesine girdiği, bisikleti kendi bisikletiymiş gibi alıp gittiği görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de bisiklet hırsızının rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ataşehir'de bisiklet hırsızının rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika
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