Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren bir zam daha geliyor

"Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim" diye yalvardı ama çağrısı sonuçsuz kaldı

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden "Suç Eşyası Satın Alma" suçundan hakkında işlem yapılan R.K. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen A.N.E. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de bisiklet hırsızının rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika

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