Ataşehir'de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı - Son Dakika
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Ataşehir'de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı

02.08.2022 14:52
Ataşehir'de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı

Ataşehir'de bir garajda bulunan otomobilin yedek parçaları elektrik aksamında çıkan yangın sebebiyle tutuştu.

Ataşehir'de bir garajda bulunan otomobilin yedek parçaları elektrik aksamında çıkan yangın sebebiyle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın garajda bulunan tüm malzemelerin yanmasına sebep oldu. Yangın nedeniyle 160 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öne sürüldü.

Yangın, Ataşehir Küçükbakkalköy Kılıç Reis Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir garaj içerisinde bulunan otomobil yedek parçaları, garaj içerisinde elektrik aksamından çıkan sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, garajdaki tüm yedek parçaların alev alev yanmasına sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yangında 160 bin liralık maddi hasar olduğu öğrenildi.

Yangın çıkan yerde ikamet eden Furkan Uçar isimli bir vatandaş, "Elektrik sisteminden yangın çıkmış, içeride araba parçaları var, onlar yanmış. İtfaiye ekipleri söndürdü. Buranın sahibi 160 bin liralık bir zararının olduğunu söyledi" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı - Son Dakika
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