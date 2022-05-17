Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın

17.05.2022 13:40
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının kağıtlarını ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda yangın çıktı.

Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının kağıtlarını ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda yangın çıktı. Deponun ve içerisindeki kağıt ve kartonlarında da yanması nedeniyle çevreye yoğun duman ve alev yükseldi. Yanan depo ve itfaiyenin müdahalesi havadan görüntülendi.

Yangın, Ataşehir'de kağıt toplayıcıların kağıt ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda 13.30 sıralarında yangın çıktı. Depo ile beraber biriktirilen kağıt ve karton atıkların da yanmasıyla çevreye yoğun duman ve alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan yanan depo ve yangına itfaiyenin müdahale ettiği anlar dron ile görüntülendi.

(Metin Başar - Cüneyt Sevindik - İHA)

Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın - Son Dakika


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