Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın (41) öldüğü, bir çalışanın da yaralandığı silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki silahlı saldırıda Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Mert A.'nın yaralanması ve içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden B.D, Ç.M, S.A. ve S.Ş. "suçluyu kayırma", B.Ş, A.V. ve Z.O. ise "nitelikli yağma" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Küçükbakkalköy Başar Sokak'ta bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan ile yanındaki Mert A.'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silah çekilmişti.

Bagajda içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı. Saldırıda, Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı.

Başından vurulan Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu arada, aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

Olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 13 kişi gözaltına alınmış, 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden E.V. tutuklanmıştı.