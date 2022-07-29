ATAŞEHİR'DE SOKAK KÖPEKLERİNE İÇKİ ŞİŞESİ FIRLATTI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE SOKAK KÖPEKLERİNE İÇKİ ŞİŞESİ FIRLATTI

29.07.2022 09:53

ATAŞEHİR'de bir kişi, sokakta yatan 3 köpeğe, elindeki içki şişesini fırlattı.

ATAŞEHİR'de bir kişi, sokakta yatan 3 köpeğe, elindeki içki şişesini fırlattı. Kırılan şişeden fırlayan cam parçaları köpeklerden birinin sırtına  saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aşık Veysel Mahallesi'nde bir işyeri önünde dün 03.00 sıralarında, sokaktan geçen kimliği belirlenemeyen bir kişi, elindeki içki şişesini 3 köpeğin üzerine doğru fırlattı. Şişe kırılarak etrafa saçılırken, cam kırıkları köpeklerden birinin sırtına saplandı. Köpekler korkuyla sokaktan uzaklaştı. Esnaf Okan Ayvalıtaş sabah iş yeri önündeki şişe kırıkları ve camdaki izleri görünce güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde iş yeri önünde yatan 3 sokak köpeğine yoldan geçen bir kişinin elindeki içki şişesini fırlattığını gördü.

"BÜYÜK İHTİMALLE KÖPEKLERDEN BİRİ YARALANDI"

Ayvalıtaş, "Bizim mahallemizin köpekleri. Dükkanın önü geniş olduğu için akşam buraya geliyorlar. Yoldan geçen bu kişi, yüzü görünmüyor kamerada, elindeki alkol şişesini bir anda, durup dururken köpeklerin üzerine fırlatıyor. Köpeklerden birinin sırtına cam parçası geliyor. Büyük ihtimalle yaralandı. Bu saate kadar ortalıkta gözükmediler. Köpeklerin hiç kimseye zararı olmadı bugüne kadar. Elimden geldiğince yemek vermeye de çalışıyorum. Kasap da bazen et parçaları veriyordu" diye konuştu.

Görüntü dökümü-----------------------(Güvenlik kamerası)-İşyeri önünde yatan 3 sokak köpeği-Bir kişinin köpeklere doğru yürümesi-Elindeki alkol şişesini fırlatması-Köpeklerin kaçışması (Aktüel görüntü)-İş yerinden görüntü-Köpeklerin yattığı yerden görüntü-İş yeri sahibi Okan Ayvalıtaş ile röp

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE SOKAK KÖPEKLERİNE İÇKİ ŞİŞESİ FIRLATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE SOKAK KÖPEKLERİNE İÇKİ ŞİŞESİ FIRLATTI - Son Dakika
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