Ataşehir'de bir otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ataşehir'de bir otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Küçükbakkalköy Mahallesi Albay Sokak'ta bulunan iki katlı bir otelin çatısındaki klima ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde bulunanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, otelin çatısında hasara neden oldu.

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