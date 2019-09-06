Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de bir restoran alev alev yanıyor (1)
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Ataşehir'de bir restoran alev alev yanıyor (1)

1 saat önce

Ataşehir'de bir restoranda yangın çıktı.

Ataşehir'de bir restoran alev alev yanıyor (1), System.String[]
Ataşehir'de bir restoranda yangın çıktı. Alev alev yanan restorandaki yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.

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Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
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