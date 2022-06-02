Ataşehir'de bir restoran kurşunlandı - Son Dakika
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Ataşehir'de bir restoran kurşunlandı

02.06.2022 03:06

Olay yeri Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi İSTANBUL (AA) – Ataşehir'deki bir kişi, tartıştığı kişinin restoranına tabancayla ateş etti.

Olay yeri

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi İSTANBUL (AA) – Ataşehir'deki bir kişi, tartıştığı kişinin restoranına tabancayla ateş etti.

Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir restorana müşteri olarak gelen kişi ile restoran sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası kendisine bıçak çekildiğini iddia eden müşteri, restorandan ayrıldıktan sonra geri gelerek iş yerini kurşunladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bir süre çalışma yapan emniyet ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Ataşehir'de bir restoran kurşunlandı
Ataşehir'de bir restoran kurşunlandı
Ataşehir'de bir restoran kurşunlandı
Ataşehir'de bir restoran kurşunlandı
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Kaynak: AA

Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de bir restoran kurşunlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de bir restoran kurşunlandı - Son Dakika
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