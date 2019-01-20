Ataşehir'de Birçok Hırsızlık Olayına Karışan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Ataşehir'de bir araçtan bilgisayar ve bir okuldan da 40 TL para çalan hırsız, aynı gün park halindeki bir kamyonetten malzeme çaldığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ataşehir'de bir araçtan bilgisayar ve bir okuldan da 40 TL para çalan hırsız, aynı gün park halindeki bir kamyonetten malzeme çaldığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Uyuşturucudan ve hırsızlıktan kaydı bulunan şahıs tutuklandı.



Olay, 16 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Ataşehir Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D (25) isimli şahıs, park halinde bulunan bir kamyonetin arka brandasını keserek, araç içerisinde bulunan malzemeleri çalmak istedi. O sırada Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü ekipleri şahsı fark ederek suçüstü yakaladı.



Aynı gün başka hırsızlık olayları gerçekleştirmiş



Gözaltına alınan şüphelinin, aynı gün saat 14.00 sıralarında bir araç içerisinden de dizüstü bilgisayar çaldığı ve yine aynı gün saat 16.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi'nde bulunan bir okulun güvenlik görevlisini tehdit ederek okuldan 40 TL para çaldığı öğrenildi. Ayrıca zanlının 1 kez hırsızlık ve 3 kez de uyuşturucu kullanmak suçundan toplamda 4 kez suç kaydının olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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