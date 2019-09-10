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Ataşehir'de bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

28 dakika önce

Ataşehir'de bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandıİSTANBUL - Ataşehir'de çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bisikletli şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı.

Ataşehir'de bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

İSTANBUL - Ataşehir'de çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bisikletli şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı. Üzerinden tornavida, yan keski pense ve iskarpela bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın apartmandan bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda, Yeni Çamlıca Mahallesi Leventoğlu Sokak üzerinde bisiklet ile yürüyen Okan B.bekçiler tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şahıs kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Şahıs kovalamaca sonunda yakalanırken, olay yerine gelen Abdurrahman T.isimli şahıs bisikletin kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine bekçiler tarafından Okan B.'ye yapılan üst aramasında hırsızlık amaçlı olarak kullanıldığı düşünülen 1 adet tornavida, 1 adet iskarpela, 1 adet yan keski pense ve bisiklet üzerinde kesilmiş halde olan bisiklet kilidi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahsın apartmandan bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs apartmana giriyor ardından çaldığı bisikletle apartmandan çıkıyor.

Ataşehir'de bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

Ataşehir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:03 Kaynak: İHA
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